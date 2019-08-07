Раздача витаминов и отдых каждый час: врач рассказал, как не «сгореть» на работе

Все лентяи могут теперь вздохнуть свободно: по мнению ученых, опубликованному в журнале Science, самые продуктивные сотрудники получаются именно из тех, кто умеет отдыхать на работе. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом и выяснила, правы ли заокеанские коллеги и как же правильно расслабиться в будний день.

ДЕТАЛИ

Как показывают исследования, проведенные Сэнди Манн и Ребеккой Кадман из университета Центрального Ланкашира в Престоне (Великобритания), скучные занятия повышают креативность. В то время как вы отвлекаетесь на что-то, не требующее полноценной вовлеченности, в том числе чтение какой-нибудь макулатуры, прогулку, бросание мячика о стену и прочее, мозг задействует незанятые вычислительные мощности. Время, потраченное на праздность, с лихвой компенсируется повышением продуктивности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, отмечает, что для тех, кто связан с творческой самореализацией, может быть характерна как сезонность (периоды спада и взлета), так и необходимость отсечь все лишнее для того, чтобы погрузиться в собственный внутренний мир, иногда даже при помощи психоактивных веществ.

— Время от времени полезно прерываться, — заключает Александр Федорович. — Высиживать от звонка до звонка нет никакого смысла, потому что это истощает. Именно поэтому в офисах сейчас устраиваются рекреационные зоны, столовые и даже места для сна, предоставляется возможность работать время от времени из дома. Все это делается для того, чтобы обеспечить сотруднику комфорт и минимизировать раздражители.

Врач пояснил, что разнообразие перерывов должно зависеть от того, чем занимается компания. Здесь необходимо учитывать много факторов. После интенсивного рабочего сета в 45 минут должны следовать 10–15 минут отдыха. Если нет возможности расслабляться так часто, можно «выдохнуть» после полутора часов достаточно активной трудовой деятельности.

— Активная работа не должна превышать двухчасовой барьер, — говорит врач. — По истечении этого времени способность к концентрации снижается вдвое. Работодатель, по идее, должен организовать какие-то возможности для отдыха и отвлечения. Это могут быть, например, столы для пинг-понга, как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», раздача витаминов. Но важно, чтобы отдых соответствовал той работе, которую выполняет сотрудник. Если он постоянно сидит, то должен иметь возможность размяться, если приходится много времени проводить за компьютером, нужно дать расслабиться глазам.

КСТАТИ

Неодобрительное отношение к безделью не исчерпывается косыми взглядами начальства. Культуролог Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Центр изучения религий» РГГУ, уверена, что культ труда и порицание праздности заложены в культурный код россиян.

— В советское время были лозунги, восхваляющие и даже персонифицирующие работу, смотрели отовсюду. Кроме того, существовала уголовная статья за тунеядство: взрослый человек не имел права не трудиться. Мне кажется, отчасти эта идея сохранилась и сейчас. До сих пор на людей творческих профессий смотрят как на лентяев, бездельников или эгоистов. Культ труда, конечно, не порождение советского времени, а отголосок христианского представления об абсолютной ценности работы во славу Божию. Лень и праздность считались прерогативой высших слоев общества.

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