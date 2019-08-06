«Унифицированной форме – нет»: эксперт прокомментировал необходимость дресс-кода

Сегодня стали известны результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что 18% россиян могли бы отказаться от работы из-за дресс-кода. Почти 40% заявили, что точно согласились бы на работу даже с четко прописанными правилами внешнего вида, 30% сказали, что скорее согласились бы, чем нет. «Вечерняя Москва» решила выяснить, так ли необходимы нормы в подборе гардероба для качественной работы сотрудников, и связалась с руководителем кадрового агентства Александром Дибривным.

— Есть определенные профессии, в которых дресс-код необходим, потому что, например, продиктован элементарными соображениями безопасности и сотрудника, и тех, с кем он работает, и в таких сферах едва ли нашлись бы те, кто откажется от должности из-за стандартизированной формы. К примеру, не могу себе представить врача, который отказался бы выходить на работу в больничном халате. Есть и сферы, в которых дресс-код опционален или, допустим, определенные нормы внешнего вида продиктованы правилами приличия.

На вопрос о том, дисциплинирует ли строгий внешний вид сотрудников предприятия, эксперт ответил утвердительно.

— Конечно, дисциплинирует. Но, с другой стороны, во многих профессиях в том или ином ключе присутствует элемент творчества, а стандартизация приводит к зашоренности взглядов. Например, если мы будем всех режиссеров кормить, поить и одевать одинаково, то и снимать они будут одно и то же. Так же форма может мешать сотруднику работать, способна вызывать физический дискомфорт, который отразится на качестве и скорости производительности. Другое дело, опять же, что существуют какие-то правила приличия, которые должны быть изложены человеку еще до начала его сотрудничества с работодателем, но дресс-коду именно как унифицированной форме я бы сказал «нет».

КСТАТИ

Чаще всего дресс-код встречается в Ханты-Мансийском автономном округе — 39 процентов. В Тверской области высок показатель отсутствия строгих рамок в стиле одежды на работе — 24 процента.

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