Россияне пожаловались на наказания за нарушение дресс-кода
Большинство российских компаний наказывают сотрудников за несоблюдение дресс-кода.
Как показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter, 59 процентов респондентов рассказали, что за нарушение дресс-кода следует устное замечание. 11 процентов допустили денежные штрафы, четыре процента — официальный выговор. Лишь 17 процентов опрошенных заявили, что наказание не последует.
В целом у 11 процентов респондентов есть дресс-код на рабочем месте. В 12 процентах случаев сотрудники обязаны носить выданную работодателем форму. 23 процента отметили наличие лишь самых общих требований к одежде (чистая, опрятная и т. д.).
Чаще всего дресс-код встречается в Ханты-Мансийском автономном округе — 39 процентов. В Тверской области, напротив, высок показатель отсутствия дресс-кода — 24 процента.
Исследование HeadHunter проводилось с 11 по 25 июля среди 8317 россиян, сообщает РИА Новости.
Ранее руководитель практики юридической компании «Интеллект» Анна Устюшенко рассказала, насколько законны требования по дресс-коду и можно ли их проигнорировать.
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