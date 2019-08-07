Гильермо дель Торо получил звезду на «Аллее славы»
Кинорежиссер Гильермо дель Торо стал обладателем именной звезды на голливудской «Аллее славы».
Известный режиссер посвятил звезду Мексике и всем иммигрантам в мире.
Как передает Los Angeles Times, звезда для дель Торо является важным событием.
— Я заявляю всем иммигрантам из любой страны, что им следует верить в шанс, а не в препятствия, — отметил он.
Гильермо дель Торо напомнил, что он мексиканец.
Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года. Он номинант на премию «Оскар» 2007 года за фильм «Лабиринт Фавна». Кроме того, он лауреат двух премий «Оскар» 2018 года за «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучший фильм» за ленту «Форма воды».
Голливудская «Аллея славы» находится в США на северо-востоке Лос-Анджелеса. Она была открыта в 1958 году.
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