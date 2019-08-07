Сергей Собянин поручил внедрить искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний

В среду, 7 августа, мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с врачами-радиологами вопросы развития лучевой диагностики. По итогам встречи было принято несколько решений, включая обновление оборудования лучевой диагностики в больницах и поликлиниках и внедрение новой услуги получения результатов КТ и МРТ по электронной почте.

В национальном проекте «Здравоохранение» прописаны задачи по улучшению медицинского обслуживания населения. Прежде всего это касается онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого, подчеркнул мэр, нужна быстрая и современная диагностика.

— Мы с вами в предыдущие годы неплохо продвинулись, — сказал Сергей Собянин. — Например, у нас количество исследований МРТ увеличилось в шесть раз, оно стало доступным.



Следующий этап — внедрение в столичные поликлиники стандарта обеспечения лучевой диагностики. Здесь и замена устаревшего оборудования, и внедрение новейшего.



— И, конечно, создание единого референс-центра, где можно было бы концентрировать снимки МРТ, КТ, маммографов, — продолжил Собянин. — И на этой базе уже ставить диагностику, привлекать лучших специалистов и, что немаловажно, внедрять искусственный интеллект, машинное чтение, обучение, чтобы, помимо человеческого глаза, на качественную и быструю диагностику работал еще и искусственный интеллект.



Сегодня, по словам мэра, в едином радиологическом центре сконцентрировано более 100 аппаратов. В задачах на ближайшую перспективу — увеличить его мощность в 10 раз. Нужно сделать так, чтобы данные радиологических исследований — снимки МРТ, КТ с соответствующими диагнозами — отображались в электронных медкартах москвичей.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Если раньше мы об этом говорили как о чем-то перспективном, то сейчас мы об этом говорим как о задаче на ближайшие месяцы, максимум пару лет, — обговорил со специалистами сроки Сергей Собянин.



Как рассказал директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов, в городе повышается доступность методов лучевой диагностики. Столичные врачи-рентгенологи проводят до 26 миллионов исследований в год.



— Основная нагрузка сейчас ложится на рентгенолаборантов, — сообщил Морозов. — Фактически рентгенорадиотехнолог, который владеет широким набором методов, — это специальность будущего. От этого человека зависит выполнение стандарта на месте и коммуникация с пациентами.



По словам главы Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна, еще пару лет назад в московских поликлиниках был серьезный дефицит рентгенолаборантов. Сегодня подготовкой специалистов занимаются два медицинских колледжа. Укомплектованность поликлиник лаборантами — 80–85 процентов.



— Подготовкой специалистов надо заниматься, потому что количество оборудования растет достаточно быстро, — сказал Собянин. — Так, чтобы мы, поставив оборудование, имели достаточно серьезную кадровую базу для того, чтобы оно нормально работало.



Оснащение медучреждений новейшим оборудованием, подключение к единой информационной системе позволят к 2021 году передавать 90 процентов данных в цифровом формате. Горожане получат доступ к результатам своих исследований через портал госуслуг или по электронной почте. А врачи-рентгенологи смогут проводить удаленную диагностику и консультации в режиме онлайн для еще большего числа пациентов.

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