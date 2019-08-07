А королева платит ли налоги?
Новость о том, что королева Великобритании Елизавета вторая владеет в Москве четырьмя элитными квартирами, заставила нашего поэтического обозревателя Сергея Пономарева задуматься о правовых последствиях распоряжения этой недвижимостью.
На мир чужой взирая строгим взором,
Я удивляюсь новостям порой:
К примеру, про династию Виндзоров
С Елизаветой ихнею Второй.
Ведь это не гипербола сатиры,
Не враки и не домыслы молвы:
Четыре-де хорошие квартиры
Имеются у них внутри Москвы.
Конечно, мы присели от сюрприза,
Что так нам близок королевский мир:
Владеет, мол, недвижимостью Лиза
В Хамовниках, и номер есть квартир...
Причуд не счесть у чудиков богатых,
Все нормалек? Однако же постой!
Она туда канадских дипломатов
Пустила без налогов на постой.
Нам объясняют: это все, как надо,
Мы получили экстренный ответ:
Хозяин там — правительство Канады,
Которою владеет Лизавет.
Что это, дескать, глупость и формальность,
Обычный в бюрократии момент...
Однако же меня смущает малость:
Кто платит за большой апартамент?
В реестре если это отыскали,
Узнали про Виндзоров новизну,
Активны ли российские фискалы,
Пополнить чтоб столичную казну?
Пока живем своей мы жизнью бренной,
Вопрос задать я в лоб не побоюсь:
Ну ежели она грешит арендой,
Как ИЧП? Или ПБОЮЛ?
Вопросы эти мне оставить лучше,
Поскольку я чужих играю роль,
Натравим-ка налоговую службу,
Финмониторинг или госконтроль.
А ну давай верни нам, Лиза, мани,
А то ведь очень круглая Земля!
Они у нас тут крутят-вертят макли,
А дома все бурчат про Скрипаля...
Читайте также: Пьяная ракета