Северный флот предложили признать «пятым военным округом» РФ
Министерство обороны Российской Федерации разработало проект указа президента, согласно которому Северный флот может стать «пятым военным округом страны», то есть получить статус отдельной военно-административной единицы.
Это, по мнению авторов документа, поможет в процессе решения стратегических задач на Арктическом направлении.
Отмечается, что в случае реализации инициативы отдельный флот впервые станет военно-административной единицей. В его состав, согласно проекту указа, войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.
Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте проектов нормативных актов.
В настоящее время на территории РФ есть четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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