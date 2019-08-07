Исследователи развенчали популярный миф о кофе
Ежедневное употребление горячих напитков, которые содержат кофеин, в том числе кофе, за несколько часов до сна не оказывает влияние на его качество.
Таким выводом поделились американские исследователи.
В эксперименте ученых принимали участие почти 800 человек.
В течение 14 лет работники Флоридского Атлантического университета в сотрудничестве с коллегами из Гарвардской медицинской школы наблюдали за изменениями режима сна добровольцев.
Анализировалось влияние кофеина на режим сна.
Стало известно, что порядка 40 процентов участников эксперимента употребляли кофеин хотя бы один раз за период наблюдений, и данный фактор не оказал воздействия на качество их ночного отдыха.
Как передает The Daily Telegraph, вопрос о том, когда лучше пить кофе, по-прежнему остается открытым. Ученые посоветовали не пить кофе после 17:00.
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