Познер рассказал о «гении», у которого хотел бы взять интервью
Журналист Владимир Познер рассказал, кого он считает «величайшим гением» в истории человечества. Телеведущий заявил, что считает таковым Леонардо да Винчи.
По словам Познера, он с удовольствием взял бы интервью у деятеля эпохи Возрождения. Телеведущий в первую очередь отметил многогранность таланта и личности да Винчи.
— Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач. Он будто из другого мира, — приводятся слова журналиста на сайте «Познерonline».
Телеведущий сообщил, что также был бы не против взять интервью у Александра Пушкина и Уильяма Шекспира.
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