Согласован новый этап реконструкции электродепо «Нижегородское»
Завершилось согласование четвертого этапа реконструкции электродепо «Нижегородское». Об этом проинформировали в пресс-службе Москомэкспертизы.
Реконструируемый участок расположен в Таганском и Нижегородском районе, а также в Лефортове. Здесь разместится соединительная ветка электродепо с железной дорогой. Согласно проекту, планируется переустройство стрелочных переводов и строительство нового участка путей.
На участке реконструкции будут установлены светофорные объекты, стрелочные электроприводы и приборы рельсовых путей. Кроме того, организуют двустороннюю телефонную связь между начальником станции, дежурным по станции Москва-Товарная-Курская, приемосдатчиком груза и багажа и ответственным работником электродепо «Нижегородское».
Проект также предусматривает переустройство системы централизованного контроля и управления на станции Москва-Товарная-Курская, пишет агентство городских новостей «Москва».
Планируется, что новое электродепо будет обслуживать составы строящегося Третьего пересадочного контура метрополитена.
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