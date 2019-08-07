Компания Disney снимет ремейк фильма «Один дома»
Студия Disney решила переснять несколько фильмов компании Fox, в том числе ленту Криса Коламбуса «Один дома».
Генеральный директор Disney Роберт Айгер заявил, что также будут созданы ремейки фильмов «Ночь в музее», «Оптом дешевле», «Дневник слабака». Они впоследствии будут представлены на сервисе Disney +, который планируется запустить в конце 2019 года.
— Мы также будем использовать другие проекты из библиотеки Fox для того, чтобы обогатить контент на наших платформах, — приводит слова Айгера The Hollywood reporter.
Пока непонятно, в каком формате планируется перезапуск фильмов. Однако это не единственные ремейки киностудии: полнометражные фильмы «Аладдин» и «Король Лев» пользовались огромным успехом у зрителей, собрав в прокате более миллиарда долларов.
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