Московский суд освободил экс-замминистра культуры России по УДО

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство представителей защиты Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя министра культуры Российской Федерации, осужденного на три года колонии по первому «делу реставраторов».

Теперь экс-чиновник сможет подать прошение об изменении меры пресечения. Известно, что срок отбывания наказания Пирумова истекает 15 сентября 2019 года.

Сам подсудимый во время своего выступления обратил внимание на некоторые аспекты дела. Во-первых, он признал свою вину полностью. Кроме того, по словам Пирумова, за время нахождения в СИЗО он пришел к вере.

Это подтвердил присутствовавший в зале суда свидетель Сергей Храмешин — ректор Славяно-греко-латинской академии и благочинный подворья Иосифо-Волоцкого монастыря в Москве. По его словам, бывший чиновник «востребован для семьи и для общества, а цель его наказания достигнута». Священнослужителя цитирует РИА Новости.

Также сам Пирумов отметил, что выплатил назначенный штраф и полностью погасил ущерб Минкульта.

Против УДО выступал прокурор. Представитель СИЗО подчеркнул, что данный вопрос стоит оставить на усмотрение суда.

Напомним, что Григорий Пирумов был осужден по делу о хищении 164 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

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