Новый способ фильтрации соленой воды нашли специалисты

Научные специалисты из Принстонского университета в Нью-Джерси обнаружили новый способ фильтрования морской воды.

Для фильтрации используется тонкая мембрана, которая сделана из пористой древесины.

До этого ученые использовали для фильтрации воды полимерную пленку с небольшими порами, которые пропускали исключительно молекулы жидкости.

На портале American Association for the Advancement of Science говорится, что новый способ, который предложили ученые, позволил улучшить процесс фильтрации.

Уточняется: мембрану из пористой древесины предварительно обрабатывают химическим составом.

Как подчеркнули эксперты, в лаборатории получилось отфильтровать 20 литров морской воды.

