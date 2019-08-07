Россия может стать научным лидером в области изучения подводной жизни Земли

Российские ученые могут стать мировыми лидерами в области изучения подводной жизни планеты благодаря междисциплинарному проекту «Океан». Такое мнение высказали профессор нейронаук Университета Флориды Леонид Мороз и профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

Ученые рассказали, что на данный момент человечество знает о морях и океанах меньше, чем про Луну, хотя площадь суши на Земле составляет только 29 процентов от всей ее площади.

Чтобы разгадать тайны морских глубин, российский профессор Леонид Мороз организовал проект «Океан».

— Сотни тысяч, если не миллионы видов морских организмов определяют здоровье нашей планеты сейчас и в будущем. Многие виды мы потеряли и еще больше потеряем, так и не получив даже первичной информации про те организмы, которые живут в океане и его глубинах, — отметил Мороз.

Исследователь добавил, что главной целью программы является сохранение нашей планеты. Он также сообщил, что в рамках проекта ученые отправятся в кругосветные морские экспедиции с целью создания геномного атласа всех видов, обитающих в океане.

Как считают специалисты, программа «Океан» при относительно небольших затратах поможет достигнуть прорывных результатов и глобального эффекта для жизни всего человечества. Ученые заявили, что проект может сравниться по масштабам предстоящих открытий только с космическими проектами 60-х годов XX века. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Упавший на Землю метеорит стал поводом задуматься о внеземной жизни