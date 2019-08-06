Упавший на Землю метеорит стал поводом задуматься о внеземной жизни

Событие стало поводом для споров: несмотря на заявление американцев, по словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, по сей день в мире нет ни одного научного подтверждения тому, что на Марсе когда-либо существовала жизнь.

— Сообщения об обнаружении живых микроорганизмов на Красной планете за эти 23 года появлялись в научных изданиях несчетное количество раз, — говорит эксперт. — Однако никакие из этих исследований на практике не давали даже намека на то, что на Марсе могла быть ранее или сейчас существует жизнь.

Иван Моисеев объяснил, что ученые в погоне за сенсацией торопятся с выводами и принимают за признаки живого организма различные упорядоченные элементы, содержащие углерод.

— Проходит время, выясняются подробности, и оказывается, что к признакам жизни эти элементы не имеют никакого отношения, — утверждает Моисеев.

Он также добавил, что говорить о реальном существовании жизни на Марсе или на других планетах Солнечной системы можно было бы только в том случае, если на обломках отколовшихся от них метеоритов ученые обнаружили бы сложные молекулы ДНК. Пока что ничего подобного в небесном теле выявить не удавалось.

Эксперт отметил, что каждые два дня на земную поверхность попадают по нескольку тонн осколков небесных тел. И далеко не все они бывают обнаружены учеными. А вот части метеоритов, падение которых фиксируется, отправляются на дальнейшие лабораторные исследования.

— В нашей стране существует Комитет по метеоритам Российской академии наук, который изучает состав и происхождение этих небесных тел. В результате работы комиссии зачастую выясняются интересные подробности о формировании Солнечной системы, — сказал Иван Моисеев.

Кстати, 23 июня 2019 года марсоход, принадлежащий НАСА, обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса — на Земле этот газ формируется живыми организмами (бактериями), что может свидетельствовать о существовании жизни на Красной планете. По другой версии, метан может содержаться глубоко под ее поверхностью.

Ученые запросили дополнительные данные, чтобы провести эксперименты для подтверждения наблюдений.

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