Муравьи прилетели. Москвичей атаковали мелкие вредители

Татьяна Коробова из района Свиблово обнаружила на руках мелкие зудящие пятна. Обратилась к врачу: оказалось, что это укусы клопов.

Притом не обычных, а тропических, которые активны не только ночью, но и среди бела дня.

— У нас дома чисто, животных нет, — говорит она. — За 20 лет даже ни одного таракана не было, а тут клопы! Да еще какие...

В социальных сетях стали появляться фотографии целых стаек муравьев с крылышками. Насекомые любят садиться на кузова автомобилей, особенно светлых и ярких цветов.

По словам доктора биологических наук Сергея Ижевского, москвичам не стоит бояться нашествия насекомых.

— Крылатые муравьи — это молодые особи, которые недавно вылупились из яйца и разлетаются по новым территориям, — объясняет эксперт. — Потомство появляется каждое лето — когда-то в большем количестве, а когда-то в меньшем. Вероятно, в этом году оно активизировалось после жаркого июня. Чтобы муравьи не пробрались в квартиру, рекомендую загерметизировать трещины в стенах. Либо расставить в доме ловушки для тараканов.

А вот тропических клопов, скорее всего, завезли в столицу туристы или мигранты. Укусы этих насекомых не опасны, болезней они не переносят. Однако избавиться от этих кровососущих своими силами не удастся.

— Если появились клопы, нужно обращаться в службу дезинфекции, — советует Сергей Ижевский.

Возмущение природы

По словам астролога Марианны Абравитовой, нашествие насекомых — это «возмущение природы» в ответ на бездарное расходование человеком ее ресурсов.

— Земля вошла в новую фазу, когда происходит изменение климата на всей планете. А человечество устремилось совершенно не по естественному пути. Не удивительно, что происходит перекос во всем, что нас окружает. Мы часть природы, часть Земли и были созданы совсем не для того, чтобы коверкать и портить всю структуру планеты, а чтобы жить с ней в гармонии. Если мы не прекратим бездарно расходовать ресурсы, то не за горами нашествие птиц, потом животных, — прогнозирует астролог.

Бедствия настоящие и надуманные

Нашествия насекомых беспокоят человечество уже не одно десятилетие. Порой они напоминают настоящие стихийные бедствия.

В 1915 году жители Палестины пострадали от полчищ саранчи: вредители практически уничтожили урожай. Цены на продукты взлетели в несколько раз. Пришлось принять закон: мужчины в возрасте от 15 до 60 лет должны собрать по 20 килограммов яиц саранчи.

В 2017 году строителей, которые занимались ремонтом в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, атаковали москиты. Их было так много, что работы были сорваны. Ремонт пришлось приостановить.

В одном из индийских банков в 2011 году термиты умудрились сгрызть почти 250 тысяч долларов.

Несмотря на пугающие истории со всего мира, практикующий психолог, кандидат культурологии Елена Лосева считает, что в случае с московскими муравьями наводить панику не стоит.

— Человеку свойственно избирательное восприятие, то есть если он услышал где-то о муравьях, то начнет замечать их на каждом шагу, — считает психолог. — Самый простой пример: будущие мамы начинают видеть вокруг беременных. Муравьи ведь всегда, все время на виду, живут своей муравьиной жизнью. А тут «по радио сказали», что грозит нашествие этих насекомых, и человек думает: «И ведь правда!» Ему начинает казаться, что он видит их повсюду. А у муравьев просто, например, сезонная активность, и за рамки этого естественного процесса их поведение не идет.

Есть и другая причина, почему летающие муравьи могут вызывать такой интерес в социальных сетях.

— Мы же не боимся, например, нашествия тигров или медведей, потому что их не так много. А вот насекомые вроде муравьев встречаются в больших количествах. Даже фильмы есть, где полчища мошек атакуют людей. Как правило, именно их численность в одном месте и пугает, но опять же не стоит себя накручивать недостоверной информацией, — объяснила эксперт.

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