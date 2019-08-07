Лондон заявил об отсутствии доказательств причастности Кремля к «делу Скрипалей»
Заместитель главы Скотленд-Ярда Нил Бас заявил, что лондонская полиция не располагает доказательствами причастности российских спецслужб к «делу Скрипалей».
Он отметил, что сотрудникам правоохранительных органов Великобритании нужно работать не с версиями, а с фактами.
- Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства, - цитирует Нила Баса The Guardian.
По его словам, полицейские продолжают расследовать подробности инцидента в Солсбери. Сколтенд-Ярд все еще готов выдвинуть обвинение против Александра Петрова и Руслана Боширова, которых следствие считает подозреваемыми по указанному делу.
Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к «делу Скрипалей».
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