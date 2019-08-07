Спасатель рассказал, как правильно действовать в грозу

Основная угроза во время разгула стихии: сильный, порывистый ветер и гроза. Ветер сносит шаткие конструкции, ломает ветки деревьев, а иногда и вовсе выкорчевывает стволы.

Заслуженный спасатель Российской Федерации Андрей Легошин рассказал, что непогода не принесет серьезных неприятностей острожному человеку.

— Когда разыгралась стихия, не ищите укрытия у киосков и на остановках общественного транспорта. Если скорость ветра будет достигать более 20–25 метров в секунду, то велика вероятность, что такую конструкцию просто снесет и она может убить случайного прохожего. Чтобы переждать стихию, лучше прятаться у подъездов жилых домов, на крыльце капитальных зданий, — советует спасатель.

Специалист уверяет, что самые безопасные в Москве укрытия — подземные пешеходные переходы и станции метро.

Вторая опасность во время грозы — молнии. Их ударные волны способны ломать деревья, опоры линий электропередачи.

Но вероятность того, что разряд поразит человека, крайне мала. Подобные случаи возможно только тогда, когда люди неосторожны и невнимательны.

Например, если во время грозы проходить недалеко от линий электропередачи, антенн. Не нужно пытаться прятаться от разрядов молнии и под высокими деревьями.

Но гроза может застать человека во время поездки на автомобиле. Однако, как отметил Андрей Легошин, бояться опасности в этом случае не нужно.

— Есть такое устройство, как клетка Фарадея, которое работает очень просто — сверху бьет молния, и электрической разряд уходит в землю. Автомобиль по сути и есть такая клетка, внутри ничто не угрожает, — пояснил Андрей Легошин.

Вода и электричество — опасное сочетание. Сама по себе жидкость ток не проводит, но из-за минеральных солей в составе становится отличным проводником электричества.

— Если сгустились тучи и пошел проливной дождь — выходите из воды. Молния — это миллионы вольт. Огромное напряжение, которое может распространиться по всему водоему, — сказал спасатель.

От берега Андрей Легошин советует отойти как можно дальше. Безопасная дистанция — примерно 20–25 метров. А затем постараться укрыться в низинах и держаться подальше от дубов, сосен, тополей и елей.

Кроме того, спасатель советует отказаться от поездок на мотоцикле или велосипеде в случае неблагоприятного прогноза погоды.

ЧТО ДЕЛАТЬ

В доме

Закрыть все окна и двери. Выключить из розеток электроприборы.

На улице

Найти укрытие. Отлично подойдут подземные пешеходные переходы или метро. Также можно зайти в капитальные строения или встать около них. Если укрытия нет, то выйти на открытое пространство и, согнувшись, прижаться к земле.

В лесу

Укрыться в низине, канаве или овраге. Держаться подальше от высоких деревьев, телефонных и электрических линий. Не приближаться к мангалам и другим металлическим предметам. По возможности снять с себя все металлическое.

В транспорте

Остановиться, закрыть окна, по возможности опустить радиоантенну и не покидать автомобиль. Отказаться от поездок на мотоцикле и велосипеде.

У водоемов

Как можно скорее покинуть водоем. Отойти от береговой линии на 20–30 метров. Купаться во время грозы крайне опасно. Если гроза застала вас, когда вы находились в лодке, а плыть до берега уже поздно, необходимо пригнуться ко дну лодки, соединить ноги и накрыть голову и уши.

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

В доме

Не прикасаться к электроприборам даже после полного выключения, особенно к стационарным телефонам. Не пользоваться радиоприемниками. Не подходить к ваннам, кранам и раковинам — металлические трубы могут проводить электричество. Не растапливать печь, а также закрыть дымоход: высокотемпературные газы из трубы имеют низкое сопротивление. Не находиться в дверных проемах.

На улице

Не подходить близко к деревьям или временным строениям. Не находиться в толпе и не пользоваться мобильными телефонами. Не ложиться на землю. Мокрая от дождя земля является отличным проводником электричества.

В транспорте

Не продолжать движение, если гроза началась во время поездки на велосипеде или мотоцикле. Лучше всего — остановиться, отойти от транспортного средства на безопасное расстояние, примерно на 20–30 метров и переждать плохую погоду.

У водоемов

Не купаться во время грозы. Старайтесь находиться как можно дальше от воды. Перед тем, как отправиться на отдых к водоемам, стоит посмотреть прогноз погоды, в случае надвигающейся грозы спасатели рекомендуют перенести поездку на более благоприятное время.

В лесу

Не стоять под деревьями. Разряд ударит в самое высокое из них. Молнию хорошо притягивают дуб, сосна, тополь и ель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Качесов, травматолог:

— После получения травмы, например при падении дерева или ветки, человек может даже не осознать, насколько серьезный вред нанесен его здоровью. В этот момент пострадавший находится в шоковом состоянии. Человек, получив переломы, может от испуга встать и просто пойти дальше. В таких случаях его ждут плохие последствия, в том числе длительные болевые синдромы. Перелом позвоночника, к примеру, может вызвать паралич. Поэтому при любой травме необходимо обратиться к врачу. Пусть специалисты после осмотра исключат самое худшее.

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