Телеведущая Екатерина Лопарева: Мне неинтересно делать селфи

— Екатерина, до телевидения вы работали на радио. Где было интереснее?

— Конечно, на телевидении. На канале «Москва 24» я работаю с 2015 года. Не только в новостях, но и в других проектах — ток-шоу, развлекательных передачах. Работа на радио была вроде тренировки.

— Вам приходилось ломать стереотипы о блондинках?

— Вот на радио был как бы легкий и наивный образ. Я этот стереотип олицетворяла в 18 лет и очень гармонично жила в этом образе. Когда со временем захотелось большего, я перестала сталкиваться с подобными стереотипами.

— Что вам нравится в вашей работе?

— Прежде всего — чувство прямого эфира: и на радио, и на телевидении. Начало рабочего дня — тикающие часики, отсчитывающие время до эфира. Того волнения, которое было сначала, уже нет, но есть предвкушение чего-то нового.

— У вас есть эталон телеведущего?

— Когда я была студенткой, мне нравились Ирада Зейналова и Яна Чурикова. Яна мне нравится до сих пор. Сейчас я перенимаю опыт у коллег на нашем канале. Удобно, когда авторитеты работают бок о бок.

— Тяжело ли импровизировать в эфире?

— После работы на радио, где был только живой эфир, для меня было сложно как раз читать по суфлеру. И сейчас приходится комбинировать подходы и читать и добавлять что-то от себя. Это довольно непросто.

— Многие женщины отражают в соцсетях каждый момент своей жизни. У вас почему-то не так много фото. Суеверие?

— Вообще странно, что сейчас все так активно ведут соцсети. Неужели это так необходимо? Я стала в последнее время себя ограждать от негативных эмоций, которые возникают во время ведения соцсетей. Кроме того, я считаю, что интересен уникальный контент, а не просто селфи, которые мне делать неинтересно.

— Не хочется выглядеть хорошенькой дурочкой?

— Женщине можно иногда побыть и хорошенькой дурочкой, но не для тысяч человек. Свои фото я лучше отправлю друзьям и близким.

— А вы, кстати, экстраверт?

— Думаю, что все мои знакомые скажут, что я экстраверт. Люблю общаться, у меня много друзей. Но при этом очень важно побыть одной, когда это требуется. Поэтому все-таки я, наверное, интроверт: личным делиться не люблю.

— Как вы проводите свободное время? Есть ли у вас хобби?

— У меня никогда не было хобби. Видимо, работа дает мне все. Когда был перерыв между проектами, я пошла учиться истории искусств — это было очень интересно. Сейчас у меня маленький сын, и почти все свободное время я провожу с ним. Но при этом люблю ходить в музеи и просто гулять. Стараюсь получать новые впечатления. В основном это происходит в путешествиях.

— Вы родились в Москве? Какие места для вас особенные?

— Я москвичка. Любимые места — центр, Патриаршие пруды, парк у Новодевичьего монастыря, Лужники и Кадашевская набережная.

— Не можем не спросить о ваших необыкновенных глазах. Вас, наверное, замучили любопытные?

— Обычно реагируют позитивно, хотя я знаю, что это считается ведьминским знаком. Кроме того, людям с разными глазами приписывают магические способности, но я их пока у себя не замечала.

— Удачу не притягивают?

— Удача — это волна, которая тебя вдруг выносит. В целом, хоть я свою жизнь и оцениваю положительно, ничего сверхъестественного в ней нет. Семья, любимое дело и много работы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Муж ведущей Александр работает юристом, он учился во ВГИКе и увлекается фотографией. Карьеру и семью, по мнению Екатерины, можно совмещать: с появлением ребенка желание заниматься любимым делом не пропадает.

СПРАВКА

Екатерина родилась 24 мая 1990 года в Москве. После школы поступила в МГУ на журфак, где училась с 2006 по 2011 год. С 2009 по 2014 год — ведущая различных шоу на радио и телевидении. В 2016 году вышла замуж, воспитывает сына Василия.

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