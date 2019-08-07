Корреспондент «Вечерки» на выходные стал рыцарем

Журналистов тогда не было, поэтому слава в Средневековье меня не ждала. Сделать себе имя великого гуманиста Ренессанса я тоже не успел бы — начал военную карьеру. Меня взяли в итальянскую милицию — ополчение. Ополченец — это дядька с вилами , который громит пришлых захватчиков с берегов Рейна. В то время это была профессиональная армия, снаряженная если не по последнему слову техники, то во всяком случае достаточно, чтобы не насмешить Старый Свет. И занимались они войной.

Как рассказал мне мой кондотьер Петр Ершов (начальник наемной дружины. — «ВМ»), который и стал моим наставником, для рыцаря смерть от естественных причин — это смерть в бою.

Примеряю новое для себя облачение.

— Основные материалы для одежды — лен, сукно и кожа. Доспехи стальные. Все детали доспеха подгоняли под владельца. В хорошем доспехе воин был вполне мобилен, — поясняет Петр, в миру — специалист по культмассовой работе.

В бою начинаются сложности. Попасть копьем в незащищенную область противника — все равно что пытаться вызвать лифт шваброй. Еще и противник не дремлет. Сквозь прорези для глаз в шлеме (он называется барбют) видно немного.

— Шлем — это прекрасная защита, — утверждает между тем мой наставник.

Получаю легкий удар по голове, и уши наполняет звон, и будто небо содрогается. Солдат той специальности, которую выбрал я, был на переднем крае — все-таки что-то общее с журналистикой есть — принимал первый удар вражеской армии.

— Когда противник подходил ближе, копья бросались на землю и начиналась толкотня и поножовщина — ближний бой, — говорит Петр Ефимов. — Ваша задача — поднять щит, прикрыть шею, толкаться и колоть врага.

Мне не хочется толкаться, это не по-рыцарски. Хочется изящно двигаться с мечом. Но надо учитывать выбранный образ. Во-первых, меч — вещь дорогая и позволить себе его мог не каждый. Во-вторых, в плотном построении им не помашешь — неудобно.

Стоит испытать на себе превратности жизни средневекового воина, чтобы понять, почему этот исторический этап считают грубым и темным временем. Любопытство и любовь к истории — главная причина, почему люди занимаются реконструкцией, а это не так мало, если вспомнить, что двигало мореплавателями, чьи открытия и завершили эпоху Средневековья.

Советы новичкам

Если вы хотите присоединиться к историческим реконструкторам, начать следует с чтения. По Средневековью можно начать просвещаться с помощью книг Арона Гуревича, Жака Ле Гоффа, Фернана Броделя, Мишеля Пастуро. Нет книги, которая бы ответила на все вопросы.

Потом следует определиться с эпохой, которую вы собираетесь реконструировать, и найти подходящий клуб. А исторический костюм лучше всего начать собирать с обуви.

СПРАВКА

Рыцарские доспехи весят 30–35 кг: шлем — 5 кг, меч 1,5–2 кг, копье около 700 г, щит 2 кг. Их носили только во время битвы. Этот вес равномерно распределялся по телу, он сравним с весом рюкзака в горном походе.

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