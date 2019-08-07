Правила деления в каждый дом: как сортировать мусор
Первый, экспериментальный этап перехода к раздельному сбору мусора должен начаться 1 января следующего года: до этого времени во всех дворах города установят специальные емкости для вторичного сырья. Узнать мусорные баки для раздельного сбора отходов несложно: синие — для пластика, стекла, бумаги, картона и металла (алюминиевых банок, например). Это вторсырье, которое специальные машины вывозят на сортировочные станции. Такой мусор можно переработать.
А серые баки предназначены для отходов, которые переработать нельзя — пищевые остатки, старое тряпье.
Горожанам, которые не останутся в стороне от программы, и дома будет удобнее выбрасывать мусор в две урны — для вторсырья и прочего мусора. Тем, кто пока не готов сортировать отходы, бояться нечего. По словам руководителя столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Соловьева, за «неправильную» сортировку наказания, которые применяются за границей, не предусмотрены.
— Никаких жестких мер по штрафам, завариванию мусоропроводов правительство Москвы не планирует, — подчеркнул он, уточнив, что мусорные баки со смешанными отходами на контейнерных площадках тоже останутся. — Этот опыт пригодится для перехода ко второму, более углубленному этапу раздельного сбора отходов. Первый этап реализации программы покажет, насколько высока вовлеченность населения в идею раздельного сбора.
Власти также обсуждают вопрос установки фандоматов — роботизированных автоматов, принимающих пластиковую тару. Пока такой программы в Москве нет.
— Уверен, такой проект появится в столице в ближайшие годы. Но эта идея должна быть хорошо продумана. Фандоматы нужно устанавливать рядом с бизнес-центрами и магазинами, — отметил глава ведомства.
Читайте также: «Здравствуйте, я от Синякова. Можно приду побыть волонтером?»