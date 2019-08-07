Благоустройство детских площадок проводится за счет средств от платных парковок

В районе Марьина Роща Северо-Восточного округа столицы в этом году благоустроят шесть дворовых территорий за счет средств, поступающих в бюджет района от платных парковок. Об этом вчера сообщила глава управы района Светлана Гордикова.

Так, на территории 17-го проезда Марьиной Рощи в этом году появился целый детский городок, построенный за счет средств от платных парковок, которые находятся почти на каждой улице района.

— Это совершенно новая для нашего района площадка, — отметила Светлана Гордикова. — Никогда раньше мы не благоустраивали ничего подобного. Проекты площадок разрабатываются исходя из пожеланий жителей. Хотелось площадку «как в центре Москвы», мы постарались полностью удовлетворить пожелания наших жителей, все остались довольны.

На детской площадке предусмотрены зоны для активного и тихого отдыха: установлены игровые элементы для детей, качели, современный комплекс «Лазалия», а по периметру расставлены удобные лавочки для родителей и людей старшего поколения.

— Очень рады, что в нашем дворе появилась такая площадка, приходим сюда гулять с внуком каждый день, — рассказала жительница района Надежда Рогожкина. — Это первая такая большая детская площадка, вокруг есть много, но они достаточно маленькие, а здесь ребятишкам есть где поиграть, всегда идут сюда с большим желанием.

Также в Марьиной Роще за счет средств от платных парковок проводится комплексное благоустройство дворов, реконструированы все контейнерные площадки, капитально отремонтированы газоны.

— Кроме того, в этом году мы планируем благоустроить еще одну необычную площадку. Она будет рассчитана на ребят постарше. Мы установим там силовые тренажеры для подготовки к сдаче нормативов ГТО, — рассказала Светлана Гордикова. — Вообще площадка будет создана для поддержания патриотического воспитания молодежи. Мы даже планируем оформить ее в стиле милитари.

Всего в столице за прошлый год за счет средств от платных парковок было благоустроено 1,5 тысячи московских дворов. Для участия в выборе объекта благоустройства своего района необходимо обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на портале «Активный гражданин».



СПРАВКА

Таблички «Благоустроено на деньги от платных парковок», оформленные в новом дизайне, в ближайшее время появятся во дворах Москвы. Они будут прикреплены возле объектов, которые были установлены на средства, поступившие в бюджет района от платных парковок. В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. На эти средства создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.

Читайте также: Пять дворов в Восточном Дегунине благоустроят на средства от платных парковок