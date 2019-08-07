В Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева

В среду, 7 июля, сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбек Атамбаева сообщили журналистку РИА Новости о задержании политика сотрудниками правоохранительных органов.

Адвокат Атамбаева заявил, что милиция не пропускает его через КПП. По его словам, он не знает, где именно находится экс-президент страны.

Ранее сообщалось, что в резиденции Кой-Таш начала спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева. Как сообщили в Центре экстренной помощи, во время штурма была слышна стрельба, по предварительным данным, пострадали более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента.

Как передает ТАСС с отсылом на источник в штабе бывшего главы Киргизии, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба. Кроме того, к дому Атамбаева продолжают прибывать его сторонники.

В свою очередь, представитель МВД КР в России Абдиш Коомбаев, полковник милиции сообщил "Вечерней Москве", что у посольства Киргизии нет информации о задержании бывшего президента страны. "ВМ" продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Отмечается, что поводом для задержания Алмазбека Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывший президент страны негативно отреагировал на повестки в суд. Он сказал, что «даже в руки их не возьмет», а все иски назвал «абсурдными».

Напомним, что список обвинений в отношении Атамбаева попал в Генеральную прокуратуру Киргизии в конце июня 2019 года. А 27-го числа политика лишили неприкосновенности.

Атамбаев был лидером государства с 2011 по 2017 год.

В настоящее время «Вечерняя Москва» звонит в посольство Киргизии для выяснения подробностей данной ситуации.

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