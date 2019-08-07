СМИ: Спецназ Киргизии не смог задержать экс-президента Атамбаева

Спецназ Киргизии не смог задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева после штурма его дома, сообщает издание 24.kg.

— Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности, — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше, — заявила дочь экс-президента Алия Шагиева.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Она располагается в 20 километрах от столицы.

В ходе операции силовые ведомства применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.

— В организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших (из них 15 — сотрудники силовых структур) с различными травмами (огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга), — заявили РИА Новости представители министерства здравоохранения республики.

Один из спецназовцев, участвовавший в спецоперации, по заявлениям пресс-службы Минздрава, скончался от огнестрельного ранения.

Информация о пострадавших во время спецоперации приведена по состоянию на 21:55.

«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Поводом для задержания Алмазбека Атамбаева является то, что он три раза отказывался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

О ситуации, развернувшейся в Киргизии, информировали президента Российской Федерации Владимира Путина.

Атамбаев был лидером государства с 2011 по 2017 год.

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