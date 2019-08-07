Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии вокруг экс-президента Атамбаева
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, которые связаны с экс-главой этой страны Алмазбеком Атамбаевым.
Российский президент в настоящий момент мониторит ситуацию.
— Президент проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева, — цитирует РИА Новости представителей Кремля.
В село Кой-Таш началась спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева.
Представитель МВД КР в России Абдиш Коомбаев, полковник милиции, ранее сообщил «Вечерней Москве», что у посольства Киргизии нет информации о задержании бывшего президента страны.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Поводом для задержания Алмазбека Атамбаева стало то, что он три раза отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Атамбаев находился на посту лидера государства с 2011 по 2017 год.
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