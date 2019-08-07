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Симулирование политики

Александр Малькевич, член общественного совета Росмолодежи
• 20:34 • 7 августа 2019

Происходит дикость! Региональные законы есть в 78 регионах, а федерального закона нет! Чиновники любят использовать оборот «государственная молодежная политика», но на основании чего она реализуется, если вообще реализуется? В регионах существуют «молодежные палаты», «правительства», «советы»… Я в Молодежном совете Санкт-Петербурга еще в начале нулевых годов отвечал за работу с прессой. Но сейчас все эти органы бессмысленны, они не просто совещательные, они занимают какое-то еще более низкое положение! Эти ребята встречаются, говорят друг с другом, фиксируют свои договоренности на бумаге, а затем расходятся. Но в некоторых регионах чиновники уцепились за этот формат для создания квазисимулякров: «Внимание! У нас завтра проводятся выборы в молодежный парламент города!» Программы публикуют… Потом выходит человек и гордо заявляет, что он — депутат молодежного парламента. А затем не происходит ничего, этих ребят даже не берут на стажировки дублерами профильных чиновников.

Молодежная ассамблея «Мы — россияне!», прошедшая в столичном Финансовом университете. На фото Анна Бем презентует студенческий проект Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

Если уж писать этот закон, то там нужно обязательно добавить кусок про работу этих «правительств» и «парламентов». Надо прописать, что бюджетные средства распределяются на молодежь во взаимодействии с ее представителями. Чиновники должны слышать молодежь. Хотелось бы, чтобы под флагом этого закона мы смогли вогнать в рамки все то огромное число бессмысленных акций, которые сейчас проводятся. В каждом регионе — слеты, конгрессы, форумы, где «обсуждается будущее нашей молодежи». На таких форумах половина зала — пожилые люди, которые в теме ничего не понимают, а на сцене выступают «говорящие головы». Они поощряют и хвалят друг друга, но к проблемам поколения это имеет мало отношения. А закон нужен, чтобы молодой человек понимал, что обладает правом на некую опцию до 25, допустим, лет. А если он не хочет образовательный форум, а наоборот, летний или спортивный развлекательный лагерь — система может молодому человеку это предоставить.

Кстати, есть автоматизированная система АИС «Молодежь России», о которой мало кто знает. Ею пользуются грантополучатели, регистрируются, подают заявки в Росмолодежь, участвуют в образовательных форумах. Так же, как мы все для объявления тендеров пользуемся порталом госзакупок. Я считаю, что там, на названном выше портале, должны регистрироваться и просто молодые люди. Это даст нам возможность расширить систему, чтобы молодежь обращалась, заказывала и получала через нее услуги. Через этот портал молодой человек может прикоснуться к возможностям, предлагаемым государством.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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