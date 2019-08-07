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Туризм

Экономист, путешественница и турагент рассказали, как сэкономить на авиабилетах

Олег Сыров
• 21:00 • 7 августа 2019
Раннее бронирование туров позволяет сохранить около пятнадцати процентов от обычной суммы
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Раннее бронирование туров позволяет сохранить около пятнадцати процентов от обычной суммы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время авиаперелеты за рубеж могут подорожать для россиян. «Вечерняя Москва» решила выяснить, стоит ли нашим гражданам действительно ожидать подорожания авиабилетов и как в этих условиях можно сэкономить на поездках в другие страны. 

Руководитель центра Европейских исследований Московского института мировой экономики и международных отношений Юрий Квашнин объяснил, с чем может быть связано изменение цен на авиабилеты.

— Я полагаю, тренд к повышению цен на авиабилеты к сентябрю все-таки состоится. Это может быть связано, прежде всего, с динамикой цен на нефть и динамикой курса рубля. Последние две недели, увы, российский рубль несколько ослаб в отношении основных валют — евро и доллара. Возможно, это результат «давления» со стороны США. Они, как известно, приняли новый проект по ужесточению санкционного воздействия на Россию. Основные авиаперевозки у нас связаны со странами ЕС, дорожает евро — дорожают перевозки.

Экономист заметил, что туристический сезон подходит к концу, маловероятно, что имеет место искусственное создание ажиотажа с помощью информационных «вбросов». Спрос на авиабилеты, несмотря на «бархатный сезон», снизится, повышение цен на билеты не является рациональным. Пик продаж путевок туристическими агентствами приходится на конец весны — начало лета.

Юрий Квашнин сказал, что даже в случае действительного подорожания авиабилетов процесс не может быть равномерным. Азиатское направление более стабильно, билеты туда существенно подниматься в цене не должны.

— Азиатский рынок развивается, там также происходит девальвация. К примеру, китайский юань снижается относительно доллара, это может стабилизировать цены на перевозки между Россией и Китаем. Японская иена стабильна, но в этом случае на «замораживание» цены авиабилетов может оказать влияние политическая обстановка. Правительство Японии, преследуя свои интересы, пытается наладить отношения с Россией. Недавно в связи с этим были упрощены визовые требования, поток туристов между странами усилился, причем перевозки осуществляются как российскими авиакомпаниями, так и японским флагманом JAL, который для привлечения покупателей снижает цены для повышения лояльности, постоянно проводит различные акции.

Руководитель группы продаж компании Onlinetours Татьяна Жданова считает, что рост цен на авиаперелеты возможен, но есть способы, которые могут это нивелировать. Она заметила, что крупные туроператоры продают авиабилеты в пакете с услугами тура. Они организуют чартерные перелеты, покупают билеты блоками по цене ниже розничной, и это позволяет несколько смягчать возможные подорожания.

Покупка авиабилетов с туром — это уже способ в какой-то мере сэкономить. Раннее бронирование позволяет сохранить около пятнадцати процентов от обычной суммы, которую люди платят непосредственно перед поездкой. Серьезные туристические компании фиксируют рублевую стоимость в договоре, и даже при подорожании топлива, скачках курса валюты клиент остается в финансовом плане защищенным.

Жданова пояснила, что в конце августа поток туристов из Москвы и Московской области не снижается. На ряд направлений снижаются цены, это стимулирует людей к поездкам. Бархатный сезон длится для жителей столицы вплоть до середины октября. Та же Турция как курорт востребована круглый год.

По словам эксперта, москвичи из бюджетных направлений предпочитают Турцию и Кипр. Сезон дальних поездок — Вьетнам, Таиланд, Доминикана и Куба — начинается в октябре и длится до апреля. Поездка на неделю в Тайланд с одним ребенком в среднем стоит сегодня около 90 тысяч рублей. Пакет включает перелеты, проживание и завтраки. Турция — более экономный вариант. Недельный отдых папы, мамы и ребенка по схеме «все включено» обойдется московской семье приблизительно в 45 тысяч рублей.

Профессиональная путешественница, консультант по авторским турам Мария Болондаева открыла для читателей «Вечерней Москвы» несколько лайфхаков:

— Самый простой способ сэкономить на авиаперелетах — пользоваться услугами лоукостеров, компаний, которые продают билеты по очень низким ценам. Как правило, эти компании не предполагают перевозки багажа, не кормят в полете. Но цены у них реально низкие, бывают распродажи билетов, когда можно купить билет в другую страну за один–два евро. Бюджетная ирландская Ryanair, венгерская Wizz Air уместны, если перелет достаточно длинный. Можно добраться до Литвы или Латвии, как вариант — поехать в Финляндию, а там воспользоваться услугами подобных перевозчиков.

Путешественница посоветовала вначале найти сайты компаний — лоукостеров в сети Интернет, подписаться на рассылку и следить за акциями, планируя под распродажи свой отпуск. Один из подобных порталов — «вандроуки», у которого есть российские и белорусские сайты. По словам Болондаевой, можно взять горящую путевку на сайте-агрегаторе. На Гоа с проживанием в трехзвездочном отеле поездка будет стоить тысяч пятнадцать, уверяет эксперт. Что касается заблаговременной покупки билетов у местных авиаперевозчиков — увы, сэкономить сегодня таким способом частному лицу вряд ли получится.

— Раньше покупка билета за два–три месяца у крупной отечественной компании позволяла существенно сэкономить. Сегодня цены практически остаются неизменными. А за два–три дня из горящих вам могут предложить со скидкой разве что билет бизнес-класса, но даже со скидкой это будет дороговато. Надо следить за акциями. Например, российские авиаперевозчики иногда дают на определенные направления непродолжительные сезонные скидки, — поделилась опытом Мария Болондаева.

Читайте также: Эксперты перечислили ошибки, из-за которых могут не пустить в самолет

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