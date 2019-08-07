Модельер Версаче купила особняк с 20 спальнями
Всемирно известный модельер из Италии Донателла Версаче купила на севере страны особняк почти за пять миллионов долларов. На территории дома размещены 20 спальных комнат и 12 ванных.
В общей сложности особняк занимает площадь 15 тысяч квадратных метров. За пределами дома есть бассейн, сад и футбольное поле.
Данную информацию передает онлайн-издание о недвижимости Mansion Global.
Особняк находится на озере Маджоре. На месте нового имущества Версаче не всегда была вилла — раньше в здании размещался отель. Постояльцами гостиницы были многие культовые фигуры прошлого века: писатель Эрнест Хемингуэй (автограф автора «Прощай, оружие!» красуется на новом камине Версаче), мультипликатор Уолт Дисней, лауреат Нобелевской премии по литературе 1975 года Эудженио Монтале и не только.
Издание отмечает, что особняк находится недалеко от виллы брата модельера — убитой легенды мира моды Джанни Версаче.
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