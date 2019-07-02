Новый вид австралийских пауков назвали в честь Карла Лагерфельда
• 18:11 • 2 июля 2019
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Новый вид получил имя Jotus karllagerfeldi
Фото: https://twitter.com/welt
В Австралии ученые обнаружили новый вид пауков-скакунов, сообщает МИР 24.
Ученые решили назвать новый вид насекомых в честь модельера Карла Лагерфельда. Окрас паука напомнил им о скромном и строгом стиле одежды, который предпочитал кутюрье. Черные пятна на кончиках ног существа походят на перчатки, которые часто носил Лагерфельд.
Кроме того, у подобных пауков большие сине-черные глаза, которые напоминают черные очки модельера.
У насекомых также имеется своеобразный «белый воротник», покрывающий передние конечности.
Источник: mir24.tv
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