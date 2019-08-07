Разбитый тротуар на Кировоградской отремонтируют до конца августа

Пешеходная дорожка, о которой идет речь, проходит с левой стороны дома № 32 — на повороте с Кировоградской улицы к парку «Каскад Кировоградских прудов». О том, что здесь идет ремонт, свидетельствует только практически полностью разрушенный асфальт. Утром в будний день никаких рабочих бригад поблизости нет, а опасный участок тротуара ничем не огражден.

С виду тротуар напоминает полосу препятствий — чтобы пройти по нему, нужно перепрыгивать через глубокие ямы и обходить трещины. Поэтому жители здесь ходят по проезжей части.

— Асфальт сняли еще в мае, — вспоминает Николай Мершиев. — Представляете, сколько времени мы терпим эти неудобства. Передвигаться здесь одно мучение: по тротуару опасно — можно споткнуться, но и по проезжей части ничем не лучше — прятаться от проезжающих авто приходится между припаркованными на обочине машинами.

Действительно, пока мы разговариваем, мимо нас то и дело проезжают автомобили. Скорость они не сбавляют: пешеходных переходов здесь нет, и незнающие водители явно не ожидают, что люди могут оказаться на проезжей части.

— А тяжелее всего мамам с колясками и пенсионерам. Они-то не могут быстро увернуться от машин, — отмечает Николай.

Вот из-за угла появляется женщина с ребенком в прогулочной коляске. Подходя к тротуару, она, не задумываясь, берет коляску в руки, поднимает ее и таким образом проходит весь неудобный участок.

— Мы приезжаем сюда к стоматологу и каждый раз сталкиваемся с одной и той же проблемой: коляску приходится переносить на руках, — говорит Евгения Ковалева. — Других вариантов нет: на проезжей части небезопасно.

Следом двигается еще одна мама — с маленькой дочкой. И снова женщине приходится брать ребенка на руки.

— С коляской здесь, конечно, неудобно, — объясняет Анна Думенко. — Мы живем недалеко, а по этой дорожке ходим в магазин. Хочется верить, что этот бесконечный ремонт когда-нибудь завершится.

Мы обратились в управу района Чертаново Центральное с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заверили, что вопрос затянувшего ремонта тротуара на Кировоградской улице будет решен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Михеев, глава управы района Чертаново центральное:

— В настоящее время по адресу: улица Кировоградская, 32, ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Согласно контракту, заключенному с подрядной организацией, они должны завершиться до 20 августа текущего года. Со своей стороны мы будем мониторить ход их выполнения и следить, чтобы ремонт закончился вовремя и больше не доставлял неудобств жителям.

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