Движение ограничили на юго-западе столицы из-за ремонтных работ
Движение ограничили на ряде столичных улиц из-за ремонтных работ. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.
В связи с ремонтом канализации установлено ограничение на участке улицы Генерала Тюленева от дома 2, строение 1, до дома 7, корпус 1, до 29 августа. В это время будет осуществляться поэтапное занятие одной полосы.
Также изменено движение на улице Минской в районе дома 2ж с 5 по 25 августа круглосуточно на одной полосе. С 5 по 20 августа изменение будет на одной полосе частично.
Еще одно ограничение будет организовано на улице Минской от дома 2ж до Новорублевского моста с занятием до двух полос и обустройством временных уширений. Оно продлится с 12 по 20 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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