Движение на двух столичных улицах ограничат из-за работ на инженерных сетях
Движение на двух улицах в Южном административном округе ограничили из-за работ на инженерных сетях. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.
В частности, ограничение действует в круглосуточном режиме на участке Каширского проезда в районе дома 27, строение 5, на одной полосе с сохранением существующего количества полос. Оно продлится до 31 октября.
Кроме того, с 15 сентября по 30 ноября изменения коснутся участков на 1-м Котляковском проезде в районе дома 1, строение 7, и на 1-м Котляковском проезде в районе дома 4, корпус 1. Движение будет ограничено на одной полосе в каждом направлении, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что движение на улице Ферганской будет перекрыто с 4 августа по 29 декабря в связи с проведением работ по строительству станции «Юго-Восточная» Московского метрополитена.
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