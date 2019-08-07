Колбаски для гриля оказались вкусными, но некоторые опасны из-за сальмонеллы

Сезон пикников в разгаре. Эксперты общества защиты потребителей Росконтроль исследовали колбаски для гриля популярных брендов «Ашан/Фильер», «Мираторг», «МясновЪ», «НДК», «О’КЕЙ», «Самсон» и «Глобус».

Четыре из семи изготовителей заявляют в маркировке, что колбаски сделаны из говядины. В колбасках из «Мяснова» и «НДК» на этикетке упоминается свинина, в образце «Глобус» — баранина. Говядина значится первой в списке ингредиентов практически всех товаров (кроме «Мяснова»). Это должно означать, что именно этого мяса в составе больше всего.

А что же показали исследования? ДНК свиньи была обнаружены в образцах «Ашан», «О’КЕЙ», «Самсон», «Глобус». В составе при этом компонентов из свинины нет. Получается, что производители положили в сосиски более дешевое мясо вместо дорогого — сэкономили.

ДНК птицы (курица + индейка) нашли в «Мяснове». Кроме того, во всех образцах, кроме ≪Мираторга≫, была выявлена ДНК сои.

Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Росконтроля, поясняет:

— Если продукт содержит сою в любом количестве, это обязательно должно быть указано в маркировке. Ведь соя — аллерген, покупатель должен о ее наличии знать! Кстати, сою могут добавлять, например, в мясную продукцию, чтобы сэкономить на мясе и удешевить производство.

При этом, как пояснила эксперт, в колбасках «Мираторг», «О’КЕЙ» и «Самсон» в принципе немного мяса: мышечная ткань составляет около половины общего объема.

Экспертиза также выявила, что в колбасках «НДК» содержатся консерванты: сорбиновая и бензойная кислоты — в небольшой, но все же действующей концентрации. При этом технический регламент для этой продукции консервантов не предусматривает. Вкус всех образцов экспертам понравился. К тому же колбаски имеют чистую сухую поверхность, без пятен, повреждений оболочки и наплывов фарша. Сам фарш красного цвета, хорошо перемешан, без пустот и серых пятен. В готовом виде колбаски упругие, сочные. «МясновЪ» плюс ко всему обладает нежной консистенцией. Но есть и серьезные проблемы. Так, в тех же колбасках «МясновЪ» превышен уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой (КМАФАнМ). В них же были обнаружены бактерии группы кишечной палочки! Их нашли и в колбасках «Глобус». Там же обнаружились патогенные микроорганизмы сальмонеллы и листерии. Кроме того, в обоих образцах нашли антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества.

—Эти колбаски мы занесли в черный список и покупать не советуем, —пояснила Ирина Аркатова. —«Ашан», «О’КЕЙ», «Самсон» и «НДК» имеют ряд замечаний. И только колбаски «Мираторг» прошли все испытания и рекомендованы к покупке. Но в любом случае выбор за покупателями.