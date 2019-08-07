Фотографии необычных природных явлений увидели посетители «Музеона»
7 августа в московском парке искусств «Музеон» на Крымской набережной открылась фотовыставка «Снимай науку!» Свои работы представили финалисты и победители одноименного фотоконкурса.
В кадр участников проекта попали как сами ученые за работой, так и недоступные невооруженному глазу природные феномены.
— Посетители увидят флуоресценцию коралла, причудливые формы растворов кристаллов, пчел с пыльцой, узоры на крыльях насекомых и другие изображения, — сообщили в пресс-службе «Музеона». — Фотографии демонстрируют красоту научного мира и доказывают, что снимать науку может каждый.
В этом году в фотоконкурсе «Снимай науку!» приняли участие более 400 авторов, приславшие 2182 снимка.
В финал прошли 42 лучших кадра. Первое и второе места заняли работы Андрея Савицкого. Оценить фотографии экспозиции могут все желающие. Выставка работает вплоть до 7 сентября текущего года.
Читайте также: Древности из коллекции Рерихов покажут в Москве