Все грани уличной культуры: что подготовил для москвичей фестиваль «Ритм моего города»

У входа на ВДНХ гостей встречают прямоугольные колонны высотой около 2,5 метра. Одна из них превратилась в холст для уличных граффити.

Художником здесь может стать любой желающий. Респиратор на лицо, черные перчатки на руках и баллончик с краской, который становится кистью. Пара нажатий — и линии превращаются в слово или символ. Особенно понравилось развлечение детям. Им только дай волю порисовать. К тем, у кого сразу не получается, на подмогу приходят инструкторы.

— Никогда раньше не пробовала рисовать граффити, — поделилась с «ВМ» студентка Ангелина Патрушева. — Уличная культура мне близка, я занимаюсь танцами, катаюсь на скейтборде в свободное время. Так что мне с друзьями точно будет чем заняться.

В программу фестиваля, который продлится до 7 сентября, вошли все грани уличной культуры. Так, после художников в дело вступят маститые спортсмены — чемпионы по велоспорту BMX, стритболу и скейтбордингу, которые проведут на ВДНХ мастер-классы. Посетители смогут проверить свои силы в уличных видах спорта и на специально оборудованных площадках. Любители танцев смогут подвигаться на занятиях по хип-хопу, футворку, брейк-дансу и крип-воку, а для модников пройдут показы и лекции дизайнеров. Завершит «Ритм моего города» музыкальный блок, для москвичей и гостей города выступят известные исполнители.

Но не только концертами будет интересен фестиваль. Посетители смогут не просто послушать выступления знаменитых артистов, но и попробовать себя в роли диджеев. Еще одним важным музыкальным событием станет конкурс молодых рэп-исполнителей. Лучшие сойдутся в финальном баттле, который пройдет в день закрытия фестиваля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Ярушников, главный режиссер и продюсер фестиваля «Ритм моего города»:

— ВДНХ идеально подходит для проведения фестиваля. Здесь всегда много посетителей, уверен, люди во время прогулки будут заходить на мастер-классы и концерты. На мой взгляд, это первый масштабный фестиваль, который объединил в себе многочисленные направления уличной культуры. Кураторы и большая режиссерская команда постарались сделать что-то яркое и запоминающееся. Уличная культура в умах людей — уже не хулиганство, а искусство.

Читайте также: Музыкально-гастрономический фестиваль пройдет в парке Горького 10 и 11 августа