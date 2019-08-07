Столичных пенсионеров стали обучать пользованию мессенджерами и электронной почтой

В четырех районах на севере столицы начались занятия для пенсионеров по работе с гаджетами. Они проводятся по инициативе директора школы № 2098, депутата Московской городской думы Надежды Перфиловой.

На уроках слушателям объясняют, как включить устройство, заблокировать экран, разобраться в базовых настройках. Специалисты помогают пенсионерам осваивать социальные сети, мессенджеры, а также городские сервисы — порталы «Активный гражданин», «Госуслуги», «Запись к врачу».

— Пенсионеры часто получают в подарок от своих детей и внуков современные смартфоны, — говорит депутат Мосгордумы Надежда Перфилова. — Но в результате используют их только для того, чтобы звонить: разобраться во всех функциях устройства пожилому человеку сложно. А у молодого поколения нет времени, чтобы учить их обращаться со смартфоном. Специально для таких бабушек и дедушек мы и запустили эти курсы.

Депутат отмечает, что желающих научиться обращаться с гаджетами оказалось очень много.

— Ранее пожилым людям были доступны только курсы компьютерной грамотности, которые организуют в центрах социального обслуживания. Но смартфонами они пользуются чаще, чем компьютером, — добавила Перфилова.

Пенсионерка Любовь Каргина пришла на занятие, чтобы освоить мобильные мессенджеры.

— У жителей нашего подъезда есть свой чат, где обсуждаются вопросы благоустройства, уборки, ремонта и многое другое, — рассказывает она. — Я активно участвую в общественной жизни своего двора и специально купила современный смартфон, чтобы общаться с соседями. Но никак не могла понять, как зайти в чат, отправить сообщение.

А Марина Полстолакина посещает такой урок уже не впервые. И неизменно с большой пользой для себя.

— Нам, бабушкам, нужно все объяснять очень подробно и порой по несколько раз. А преподаватели здесь на удивление терпеливые — рассказывают доступно и понятно, даже рисуют на доске разные схемы. Мне даже внуки сказали, что я стала продвинутой — завела себе электронную почту, отправляю им фотографии, — отмечает с явной гордостью пенсионерка.

Уроки проходят один раз в неделю. Продолжительность одного занятия — два часа. Посещать их могут бесплатно все желающие.

Лекции проводятся на базе школы № 771 (ул. Софьи Ковалевской, 8), в некоммерческой организации «Ломоносовец» (Керамический пр-д, 45, корп. 1), в школах № 656 (Бескудниковский б-р, 29) и № 2010 (ул. Дегунинская, 17а). Количество мест ограничено, телефон для записи: 8 (967) 027-28-83.

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