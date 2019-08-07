Жителям дали дополнительные места на автостоянке

Вблизи Школьной улицы организовали дополнительные бесплатные парковочные места для резидентов. Вчера, 7 августа, об этом сообщил глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Решение о выделении бесплатных парковочных мест было принято по просьбе местных жителей. Теперь резидентам доступно около 100 машино-мест.

— Нам навстречу пошел мэр Москвы Сергей Собянин, пошел навстречу Департамент транспорта и принял беспрецедентное решение, что на плоскостной парковке АМПП, так называемой платной плоскостной парковке, жителирезиденты, которые живут в непосредственной близости от улицы Школьной, будут иметь возможность парковаться бесплатно, — пояснил Илья Свиридов.

В общей сложности коллективное обращение о создании новых парковочных мест подписали около 300 человек. Такая необходимость возникла в связи с тем, что на Школьной улице создается пешеходная зона, и существующая парковка ликвидируется.

— У нас в районе достаточно большой автомобильный трафик, а из-за проведения работ по благоустройству сейчас парковок стало меньше. Проблема стояла достаточно остро, — пояснила жительница района Светлана Шаляпина, добавив, что сейчас, с появлением данных парковочных мест, ситуация станет лучше.

Такого же мнения и местный житель Николай Чугункин.

— Ситуация и правда была нелегкой. Все это сказалось и на моей семье. У жены инвалидность, и мне каждый день необходимо возить ее к врачу, но найти парковочное место ближе к вечеру невозможно. С появлением мест для резидентов эта проблема уйдет, — сказал Николай Чугункин.

Жители теперь могут бесплатно парковаться на двух плоскостных парковках, которые, как пояснил Илья Свиридов, расположены на углу улиц Школьной и Рогожский Вал, 2/50, и на углу улицы Добровольческой и Большого Рогожского переулка.

Он добавил, что планируется обеспечить возможность оставлять машину на этих парковках и для жителей других домов.

— Пока принято решение по двум улицам — Библиотечной и Сергия Радонежского, которые расположены параллельно Школьной, но есть еще ряд домов, которые юридически числятся по другим улицам, мы сейчас ходатайствуем о том, чтобы жители этих домов тоже получили возможность парковаться на плоскостных парковках АМПП, — пояснил глава муниципального округа Таганский.

Парковочные места будут бесплатны для резидентов на все время проведения работ по благоустройству.

Читайте также: Благоустройство детских площадок проводится за счет средств от платных парковок