Специалистов в области информационных технологий начнут готовить в столичных школах

Огромный учебный класс площадью примерно 300 квадратных метров разделен на несколько зон. Здесь есть 3D-сканеры и принтеры, аддитивные и фрезерные станки с числовым программным управлением, робототехнические конструкторы, наборы для занятий по микроэлектронике и мехатронике. Все это — информационно-технологический полигон. В школе № 1560 «Лидер» он оборудован еще в прошлом году, а с 1 сентября на его базе стартует новый проект «IT-класс в московской школе» для старшеклассников.

— Потребность в освоении информационных технологий, безусловно, есть у московских старшеклассников, — рассказала заместитель директора школы № 1560 «Лидер» Александра Ястребова. — Весь прошлый учебный год IT-полигон был загружен до предела, каждый день в нем с утра до вечера шли занятия как в рамках основного образования, так и дополнительного.

Уже сейчас желающих поступить в IT-класс этой школы — больше 35 человек. А по всей Москве таких ребят несколько сотен.

— Москве очень нужны программисты, аналитики, системные администраторы, специалисты в области робототехники, защиты персональных данных. Исходя из этого были выбраны шесть ведущих направлений проекта, — отметила директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева. — Таким образом, мы начинаем готовить специалистов в самой перспективной сфере цифровой экономики уже со школы.

С помощью оборудования ученики старших классов смогут изучать 3D-моделирование и прототипирование, робототехнику, программирование, большие данные, информационную безопасность и технологии связи. Даже компьютеры в IT-полигоне отличаются от тех, что есть в обычных классах информатики — они мощнее, на них установлено специальное программное обеспечение.

Учителя, которые будут преподавать в IT-классах, летом прошли курсы повышения квалификации. Кроме того, компании — партнеры проекта будут на протяжении всего учебного года сопровождать педагогов.

— Если потребуются дополнительные кадры, то, конечно, при приеме на работу будем сразу смотреть на квалификацию, — отметила Ястребова.

Учебный план будет состоять из обычных общеобразовательных предметов, а такие дисциплины, как информатика, математика и физика, будут изучаться на углубленном уровне. Большое внимание уделено иностранному языку, ведь он необходим для изучения языков программирования.

Одно из преимуществ классов — возможность прохождения стажировки в крупных IT-компаниях столицы. Занятия в них будут идти как в учебное время, так и после уроков. Для ребят это отличный шанс посмотреть на реальную работу специалистов и попробовать использовать полученные знания на практике. Также часть занятий будут проходить в профильных вузах города. А по итогам предпрофессионального экзамена выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в университет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Васильева, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы:

— Жизнь и работу в современном городе сложно себе представить без информационно-технологических компетенций. IT-классы рассчитаны на школьников, для которых эта сфера — будущая работа. В этих классах ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с информатикой и программированием, например разрабатывать системы управления или технологии защиты информации. Эти и другие направления важны для профессионального роста молодежи.

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