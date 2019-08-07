Парки стали для горожан главными точками притяжения

Один из самых крупных проектов этого года — парк «Дружба» у станции метро «Речной вокзал». Для детей здесь построят две новые и реконструируют одну существующую площадку. Для молодежи появятся скейт-парк и зона воркаута. У Фестивальных прудов откроют беседки для отдыха с видом на воду. В Детском Черкизовском парке появятся скейт-парк и памп-трек — специальная кольцевая велотрасса: чередование ям, кочек и контруклонов. Трасса будет предназначена для тренировок спортсменов BMX и просто любителей велотрюков и экстремальной езды.

На территории, прилегающей к Яузе, будут реконструированы сцена и зрительный зал «Певческого поля», обновлена спортивная зона, появятся новые детские площадки. На месте недостроенного горнолыжного комплекса создадут зону тихого отдыха. Также реконструкция ждет Осенний бульвар в Крылатском, сквер «Перовская слобода», Нижнекаменский пруд в Зеленограде, сквер на Лухмановской улице в Косине-Ухтомском и многие другие зеленые зоны.

Так будет выглядеть парк «Дружба» у метро «Речной вокзал» после окончания реконструкции. Помимо прочего, здесь появятся скейт-парк, зона воркаута и беседки рядом с прудами. Всего в этом году благоустроят 159 парков, скверов и природных территорий Фото: mos.ru

— Главная особенность новых и реконструированных старых парков — многофукциональность, — считает урбанист Григорий Мельник. — В каждом парке есть зоны отдыха для самых разных категорий москвичей: от совсем маленьких детей до пенсионеров. Вторая особенность — парки стали охраняемыми. Это крайне важно, потому что Москва, во-первых, транзитный город — здесь очень много приезжих, которые, как правило, благоустройство не особо ценят и оборудование в любой момент могут повредить. Во-вторых, само оборудование — фонари, скамейки, детские площадки и т.д. — очень дорогое. Дешевле следить за его сохранностью, чем постоянно ремонтировать после вандалов.

По мнению Мельника, столичные парки в последние годы стали главными точками притяжения горожан, желающих отдохнуть.

— Еще несколько лет назад самыми востребованными общественными пространствами были торговые центры, — рассказывает урбанист. — Если подростки или взрослые хотели хорошо провести время — они шли туда. А сейчас в Москве успешно реализуется идея всесезонных парков, где хорошо в любое время года. Единственное, на что стоит обратить внимание, — теплые стационарные туалеты. Во многих новых парках они введены, но до сих пор не работают. В итоге сам парк — красивый, с иголочки — плавно превращается в туалет. Властям, я считаю, нужно тщательнее контролировать эксплуатирующие парки организации.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что парков в столице будет становиться больше.

— Благоустроенные зеленые зоны моментально увеличивают цену ближайших земельных участков, — пояснил эксперт. — Столичные власти благоустраивают парк, а потом выставляют на торги незастроенную территорию возле него. И участок моментально «уходит», потому что парк рядом с домом — мечта любого жителя мегаполиса, а значит, квартиры в новом доме быстро раскупят. В Москве будут появляться все новые и новые парки.

СПРАВКА

Общее количество парков в Москве перевалило за 800. Большая часть из них — районные, как, например, «Перовский», «Бабушкинский», «Гончаровский» и т.д. В ходе программы «Мой район» в парки решено превращать все малоиспользуемые зеленые зоны: например, у Москвы-реки, канала имени Москвы, местных прудов и малых речек.

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