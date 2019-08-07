Благотворительные забеги пройдут в столичных парках

Несколько благотворительных забегов пройдут в столичных парках. Собранные с них средства будут направлены в помощь детским домам, тяжелобольным детям и людям, пострадавшим от природных и других чрезвычайных ситуаций.

Первый такой забег под названием Run & Eat состоится 11 августа в парке Победы на Поклонной горе. Участникам предстоит посоревноваться на дистанциях в пять и десять километров. Также 500 метров смогут пробежать дети от четырех до 14 лет. Все спортсмены получат памятные медали и подарки. В этот же день в Измайловском парке пройдет забег для ИТ-специалистов RunIt25. Бегуны смогут выбрать дистанцию на три, пять, десять или 25 километров.

Еще два благотворительных соревнования пройдут в музее-заповеднике «Царицыно» и Измайловском парке 31 августа. В этот день движение Parkrun «Царицыно» отмечает четырехлетие. Отпраздновать это событие можно будет пробежкой в пять километров по береговой линии Нижнего Царицынского пруда. Забег начнется с предстартовой разминки, а закончится чаепитием и фотосессией. На втором забеге в Измайловском парке для спортсменов будут подготовлены дистанции в пять и десять километров. Дети в возрасте от шести до девяти лет смогут преодолеть 200-метровую трассу.

Масштабный забег пройдет в парке Горького 14 сентября. Он включает три дистанции: короткий маршрут (5,275 километра), четвертьмарафон (10,55 километра) и классический полумарафон (21,1 километра). Для маленьких бегунов от четырех до 14 лет будет организована 500-метровая трасса. Также в парке Горького 1 сентября пройдет акция «Бег в помощь».

Кроме того, осенью благотворительные забеги продолжатся в парках «Кузьминки» и «Митино». На первой локации 29 сентября состоится «Скандинавский променад». Любой желающий в возрасте от семи лет сможет преодолеть пятикилометровую дистанцию. Также в этот день для спортсменов пройдут лекции о пользе скандинавской ходьбы и выборе инвентаря для занятия этим видом спорта.

В ландшафтном парке «Митино» в два дня (28 и 29 сентября) состоится командный забег «Reebok. Стань человеком». На соревновании будут подготовлены трассы протяженностью семь и десять километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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