Дорожное ведомство закупит более сотни единиц техники

7 августа в Московской торгово-промышленной палате прошли публичные представления закупочных процедур, традиционно проводимые в рамках проекта «Биржа торгов» Департамента города Москвы по конкурентной политике.

В этот раз столичным предпринимателям представили сразу несколько закупочных процедур, которые пройдут на электронных торгах уже в ближайшее время.

Одна из самых крупных закупок была представлена специалистами ГБУ «Автомобильные дороги». Она включает в себя проведение электронного аукциона на поставку 132 единиц дорожно-коммунальной техники, которая будет обслуживать столичные дороги.

По словам представителей организации, самой популярной техникой в этой закупке станут комбинированные дорожные машины, позволяющие проводить уборку трасс и зимой, и летом.

— Закупка обусловлена тем, что с каждым годом площадь уборки Москвы растет. В этом году она увеличилась почти на семь процентов. Исходя из этого, количество техники, необходимой для обслуживания городских нужд, также возросло, — пояснила заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Анжела Корнилова.

Еще одним крупным лотом грядущих электронных торгов на вчерашнем публичном представлении закупочных процедур стал комплекс ремонтных работ в рамках капитального ремонта объектов городской инфраструктуры.

В частности, победители электронных аукционов получат право на проведение работ по капитальному ремонту здания бывшего родильного приюта, входящего в ансамбль Больницы имени братьев Бахрушиных, по адресу: ул. Стромынка, 7, корп. 5. А также помещений лечебного корпуса Онкологического стационара больницы имени Д. Д. Плетнева и культурного центра «Северный». Кроме того, будут проведены ремонтно-реставрационные работы по сохранению фасадов и кровель объекта культурного наследия — церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице.

— Вместе с капитальным ремонтом здания бывшего родильного приюта, являющегося также объектом культурного наследия, победитель электронного аукциона должен будет перепрофилировать его помещения под функциональный офис, в котором в дальнейшем расположится ГБУ «Доринвест», — уточнил заместитель главного инженера Больницы имени Бахрушиных Всеволод Сальков. — Всего закупкой предусмотрено проведение ремонтных работ на двух этажах здания, а также в подвальном помещении и на кровле.

Подключение 40 пешеходных переходов столицы к комплексной системе безопасности до конца 2020 года также проведет победитель электронного аукциона.

— Контрактом предусмотрена установка камер, систем экстренного оповещения в переходах, — отметила заместитель руководителя ГБУ «Гормост» Галина Холина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике:

— По две компании в среднем претендуют на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в столичном регионе. Подобный уровень конкуренции обусловлен дополнительными строгими требованиями, которые предъявляются к участникам таких закупок. В их числе — наличие необходимого технического оборудования, а также аналогичного опыта работы. Участие в публичном представлении позволяет потенциальным исполнителям контракта узнать все подробности о процедуре, адекватно оценить свои силы и возможности, чтобы хорошо подготовиться к участию в закупке.

КСТАТИ

Задача проекта «Биржа торгов», созданного Департаментом города Москвы по конкурентной политике, — развитие и стимулирование конкуренции в условиях понятных и прозрачных правил проведения электронных аукционов. Проект включает в себя систему планирования закупок и информирования заказчиков и предпринимателей в области организации и проведения аукционов. Так обеспечиваются открытость и гласность проведения электронных торгов.

Читайте также: Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» откроется для пассажиров до конца года