Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» откроется для пассажиров до конца года
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рязанская» будет открыт для пассажиров в конце 2019 года. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
— До конца года мы закончим основную стройку и постараемся запустить ТПУ с пассажирами, — заявил Хуснуллин.
Он добавил, что транспортный узел предстанет в виде крытого трехэтажного комплекса с переходами к различным видам транспорта и залом ожидания. Также рядом предусмотрена парковка на 100 автомобилей.
ТПУ расположится на юго-востоке столицы в районе пересечения Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Он объединит станции Некрасовской линии и Большой кольцевой линии метро, станцию МЦК Нижегородская, а также платформу Карачарово Горьковского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Информационного центра правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что всего на Некрасовской линии столичной подземки появятся пять ТПУ — «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка».
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