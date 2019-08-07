Число пострадавших при столкновениях в Киргизии увеличилось до 43 человек
До 43 человек увеличилось число пострадавших в столкновениях в республике Киргизия, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 36 пострадавших при штурме резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Раненых доставили в больницы Бишкека и Чуйской области.
По имеющейся информации, один из бойцов спецназа, который участвовал в штурме дома экс-главы Киргизии, умер в больнице, сообщает РИА Новости.
В среду, 7 августа, спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Они применили против сторонников бывшего лидера страны спецсредства. Однако задержать его не удалось.
Парламент республики 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший глава страны может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева и другим незаконным действиям.
Бывший президент Киргизии трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Если суд признает Алмазбека Атамбаева виновным, то ему может грозить пожизненный тюремный срок.
Экс-президент назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и сказал, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента страны.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, который добровольно передал власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
О ситуации, развернувшейся в Киргизии, информировали президента России Владимира Путина.
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