Продюсерский центр Максима Фадеева запретил выступать певице Наргиз

Певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта, а сегодня она узнала от организаторов ее концертов, что выступления отменяются. Ее тур по российским городам, запланированный на август, оказался сорванным.

— Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA», — написала Наргиз в Instagram.

Певица рассказала, что Максим Фадеев не отвечает на ее официальные запросы с требованием разъяснить ситуацию. Она написала, что ей жаль за сорванную встречу с любимыми поклонниками ее творчества. Также Наргиз отметила, что это не первый случай, когда по вине руководства лейбла MALFA был сорван ее тур.

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