Четыре человека погибли при падении с обрыва автобуса в Новороссийске
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия под Новороссийском, где автобус после столкновения с двумя машинами упал с обрыва в кювет, увеличилось до четырех, среди них двое детей, сообщили в экстренных службах.
Медики сообщили о пяти пострадавших детях в данном ДТП, состояние двоих из них они оценили как тяжелое, передает ТАСС.
Авария произошла на трассе А-146 около поселка Верхнебаканский. В автобусе находились 42 человека, в данный момент известно о более 30 пострадавших.
Работы по извлечению пострадавших из автобуса продолжаются.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что на место выехали следователи и криминалисты для установления причины ДТП.
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