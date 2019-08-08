Медики назвали профессии, связанные с риском возникновения рака
В НИИ медицины труда имени академика Измерова сообщили, какие профессии могут способствовать развитию рака.
В 2018 году наибольшее количество онкологических заболеваний врачи выявили у работников обрабатывающих производств (76,47 процента), в том числе в металлургии (41,18 процента) и строительстве (11,76 процента).
По словам экспертов, наибольшему риску возникновения рака подвержены электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки. Чаще всего у них диагностируют рак бронхов и легких (64,71 процента), также желудка и гортани (по 11,76 процента).
Эксперты отмечают, что рак, который возник на профессиональной почве, характеризуется трудностью диагностики и длительностью скрытого периода развития, сообщает News.ru.
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