Телеведущий Борис Корчевников попал в аварию
Телеведущий Борис Корчевников на днях отметил свои именины. Он вместе с друзьями журналистом Романом Головановым и священником Павлом Островским отправился на автомобиле в Пятницкую Церковь в Старице. По пути компания попала в ДТП.
Машина сбила косулю, выскочившую на дорогу. За рулем автомобиля находился Павел Островский. Никто из тех, кто был в машине, не пострадал.
— Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот, — написал Роман в Instagram.
Этот инцидент заставил поволноваться поклонников Бориса Корчевникова, которые переживают за его здоровье. Ведь ранее он перенес серьезную операцию по удалению опухоли. В одном из выпусков программы «Судьба человека» телеведущий сообщил, что недавно вновь прошел лечение.
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