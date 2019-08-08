СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП под Новороссийском
Возбуждено уголовное дело по факту аварии с автобусом по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
ДТП произошло под Новороссийском в среду, 7 августа. Транспортное средство упало с обрыва, в нем находился 41 пассажир. Вместе с автобусом в кювет сорвался легковой автомобиль, в котором были четыре человека. По предварительной информации, транспортные средства столкнулись перед падением. В настоящее время сотрудники спасательных служб закончили эвакуацию — всех людей, находившихся в упавшем автобусе и автомобиле, достали и отправили в больницу.
По последним данным, в ДТП пострадали 42 человека, 28 из них госпитализированы. Три человека погибли, все они находились в легковом автомобиле.
Читайте также: Ребенок ожил после клинической смерти в результате аварии под Новороссийском