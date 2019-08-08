Российские сотрудники смогут иногда работать удаленно
Представители Общероссийского народного фронта предложили Министерству труда и социальной защиты РФ внести в законодательство поправку, согласно которой сотрудники временно смогут выполнять свои трудовые обязанности из дома, не приходя в офис.
В настоящее время россияне могут работать или из офиса, или дистанционно. Работа с совмещенным графиком невозможна. Если же поправки будут приняты, то граждане смогут иногда трудиться вне своего рабочего места.
Инициаторы данного предложения отметили, что на сегодняшний день удаленная работа часто является поводом оформить прогул или даже уволить работника. Нововведение поможет легализовать работу на дому, вывести ее из серой зоны и позволит защитить права сотрудников, сообщают «Известия».
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