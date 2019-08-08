Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Бывший президент республики Киргизия Алмазбек Атамбаев выступил с заявлением в связи со штурмом своего дома. Он потребовал от силовиков не стрелять в свой народ. Заявление бывшего лидера страны выпустил в четверг в эфир подконтрольный ему телеканал «Апрель».
— Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас, — сказал Алмазбек Атамбаев.
Вечером в среду, 7 августа, началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Поводом для этого является то, что он три раза отказывался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Уточняется, что ему грозит пожизненный срок. Спецназ Киргизии не смог задержать экс-президента Атамбаева.
О ситуации, развернувшейся в Киргизии, проинформировали президента России Владимира Путина.
Атамбаев был лидером государства с 2011 по 2017 год.
Читайте также: Число пострадавших при столкновениях в Киргизии увеличилось до 43 человек